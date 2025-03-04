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Американский боксер умер в возрасте 38 лет

Карсон Джонс погиб в результате осложнений после операции.
Сегодня, 13:59
Карсон Джонс / Getty Images
Карсон Джонс / Getty Images

Американский боксер Карсон Джонс погиб в возрасте 38 лет. Об этом сообщает портал People.

Джонса не стало из-за осложнений, которые возникли после операции на горле.

Легкие Карсона отказали во время проведения хирургического вмешательства и в течение 16 минут он не дышал. Его подключили к аппарату искусственной поддержки легких, однако, было слишком поздно.

На протяжении профессиональной карьеры американец победил в 44 из 65 боев.

Напомним, ранее сообщалось, что ирландский боксер умер через неделю после проигранного поединка

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карсон Джонс

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