Американский боксер умер в возрасте 38 лет
Карсон Джонс погиб в результате осложнений после операции.
Американский боксер Карсон Джонс погиб в возрасте 38 лет. Об этом сообщает портал People.
Джонса не стало из-за осложнений, которые возникли после операции на горле.
Легкие Карсона отказали во время проведения хирургического вмешательства и в течение 16 минут он не дышал. Его подключили к аппарату искусственной поддержки легких, однако, было слишком поздно.
На протяжении профессиональной карьеры американец победил в 44 из 65 боев.
Напомним, ранее сообщалось, что ирландский боксер умер через неделю после проигранного поединка
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