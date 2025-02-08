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Ирландский боксер умер в возрасте 28 лет

Неделю назад Джон Коуни провел свой последний бой.
Вчера, 22:59
Джон Коуни / Getty Images
Джон Коуни / Getty Images

Ирландский боксер Джон Коуни скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщил промоутер спортсмена Марк Данлоп.

По словам Данлопа, Коуни погиб через неделю после попадания в больницу после своего последнего боя против Натана Гауэллса.

Гауэллс нокаутировал Джона в 9-м раунде. Сразу после боя Коуни госпитализировали из-за внутричерепного кровоизлияния.

Промоутер опубликовал обращение семьи боксера.

«Мистер и миссис Коуни и его невеста Эммалин хотели бы поблагодарить персонал Королевской больницы Виктории в Белфасте, который неутомимо работал над спасением жизни Джона, а также всех, кто присылал сообщения с поддержкой и молитвами.

Он был любимым сыном, братом и партнером, и нам всем понадобится вся жизнь, чтобы забыть, насколько он был особенным. RIP Джон «Малыш» Куни», - сказано в обращении.

Напомним, ранее сообщалось, что Джейк Пол резко отреагировал на срыв боя против Альвареса[[/lin

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