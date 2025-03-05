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"Был тенью самого себя": Питер Фьюри оценил победу Паркера над Баколе

Тренер назвал главную мотивацию Мартина на поединок.
Сегодня, 12:49
Джозеф Паркер и Мартин Баколе / Getty Images
Джозеф Паркер и Мартин Баколе / Getty Images

Авторитетный тренер Питер Фьюри прокомментировал поражение конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе в бою против Джозефа Паркера.

По словам эксперта, Мартин согласился на поединок только ради денег, из-за чего провалился в поединке.

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"Это хорошо для Паркера и очень грустно для Баколе. Он не только проиграл, но также был тенью самого себя. Мы видели Баколе и знаем, на что он способен. 

Что можно сказать? Баколе был тенью самого себя. Он принял этот бой ради денег. Вот и все. Что еще можно сказать об этом?

Команда Баколе находится там, где находится. Какими бы ни были их причины, они делают как можно лучше для себя. Это их решение. Большое уважение Билли Нельсону и большому Мартину. Я рад за них, что бы они ни делали", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Паркер победил Баколе техническим нокаутом во втором раунде в соглавном событии вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Хирн оценил возможность боя Джошуа против Баколе.

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