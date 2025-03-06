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WBC приказала Биволу провести бой против бывшего соперника Гвоздика

Россиянин должен провести защиту пояса.
Сегодня, 13:05
Дмитрий Бивол / Getty Images
Дмитрий Бивол / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил обязательного соперника.

Как сообщает The Ring со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана, Всемирный боксерский совет санкционирует поединок между Биволом и Дэвидом Бенавидесом. 

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Боксеры должны достигнуть соглашения о бое до восьмого апреля. Если они не договорятся, то будут промоутерские торги.

В своем последнем поединке Бивол победил россиянина Артура Бетербиева. Бенавидес недавно боксировал с Александром Гвоздиком, которого одолел единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA.

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