WBC приказала Биволу провести бой против бывшего соперника Гвоздика
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил обязательного соперника.
Как сообщает The Ring со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана, Всемирный боксерский совет санкционирует поединок между Биволом и Дэвидом Бенавидесом.
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Боксеры должны достигнуть соглашения о бое до восьмого апреля. Если они не договорятся, то будут промоутерские торги.
В своем последнем поединке Бивол победил россиянина Артура Бетербиева. Бенавидес недавно боксировал с Александром Гвоздиком, которого одолел единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA.
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