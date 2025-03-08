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Кроуфорд назвал причину, почему Альварес отказывается драться с Бенавидесом

Теренс заступился за своего потенциального соперника.
Сегодня, 10:34
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд высказался по поводу бесспорного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

По словам американца, мексиканец не хочет боксировать с Дэвидом Бенавидесом, ведь тот не уважает его.

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"Посмотрите на историю Канело и всех неуважительных бойцов, которые его вызывали. Их было много, но он дрался во всеми этими парнями. От Мозли до Лары, Джейкобса и Сондерса.

Эти парни были неуважительны, но он все равно с ними дрался. В этом случае на ринге должны были встретится два мексиканца, а один из них повел себя неуважительно. Альварес, скорее всего, воспринял это как личное оскорбление, а не спортивное.

Поэтому он сказал, что не хочет платить Бенавидесу. Он сделал это только потому, что действительно обиделся", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что WBC приказала Биволу провести бой против бывшего соперника Гвоздика.

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