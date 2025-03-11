Усик возглавляет рейтинг P4P от The Ring, Джервонта выбыл из топ-10
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Украинский чемпион мира по версии WBA, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает удерживать место на вершине списка, где он оказался еще после своей первой победы над Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолюта дивизиона.
Из топ-10 рейтинга вылетел обладатель титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис, который свой последний бой свел к спорной ничьей с Ламонтом Роучем. При этом "Танку" в девятом раунде не зафиксировали нокдаун, хотя он взял колено.
Читай также: Бенавидес побывал в нокдауне, но одолел Морреля
В то же время на десятое место списка поднялся временный чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес, который в своем предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Давида Морреля и отобрал у него регулярный титул WBA.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Джесси Родригес
- Сауль Альварес
- Дзунто Накатани
- Девин Хэйни
- Давид Бенавидес
Ранее сообщалось, что комиссия вынесла решение по поводу результата боя Дэвис - Роуч.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!