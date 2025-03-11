Усик возглавляет рейтинг P4P от The Ring, Джервонта выбыл из топ-10

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Украинский чемпион мира по версии WBA, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает удерживать место на вершине списка, где он оказался еще после своей первой победы над Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолюта дивизиона.

Из топ-10 рейтинга вылетел обладатель титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис, который свой последний бой свел к спорной ничьей с Ламонтом Роучем. При этом "Танку" в девятом раунде не зафиксировали нокдаун, хотя он взял колено.

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В то же время на десятое место списка поднялся временный чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес, который в своем предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Давида Морреля и отобрал у него регулярный титул WBA.

Рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес Сауль Альварес Дзунто Накатани Девин Хэйни Давид Бенавидес

Ранее сообщалось, что комиссия вынесла решение по поводу результата боя Дэвис - Роуч.

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