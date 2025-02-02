Бенавидес побывал в нокдауне, но одолел Морреля

Несмотря на падение в предпоследнем раунде, американец победил решением судей.

Временный чемпион WBC в полутяжелом весе американец Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) одержал победу в бою против обладателя регулярного титула WBA кубинца Давида Морреля (11-1, 9 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 февраля, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

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Бенавидес от начала противостояния действовал первым номером, успешно атаковал, работал по корпусу и прессинговал, часто прижимая оппонента к канатам.

Источник: Getty Images

Американский боксер продолжал владеть инициативой, ведя поединок к закономерной победе, а его сопернику приходилось больше действовать на контратаках.

Ближе к концу боя Бенавидес уже начал играть на публику и допустил оплошность.

В 11-м раунде американец пропустил правый боковой и оказался в нокдауне. Впрочем, Морреля оштрафовали на один балл за удар после гонга, а Бенавидес в заключительной трехминутке бросился отыграться и исправить ситуацию, что ему успешно удалось.

Источник: Getty Images

Как итог, победа Бенавидеса единогласным решением судей со счетом 115-111, 115-111 и 118-109.

Источник: Getty Images

Бенавидес отобрал у Морреля пояс WBA Regular, а также имеет статус обязательного претендента по линиям WBC и WBA в полутяжелом весе.

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