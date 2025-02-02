Бенавидес побывал в нокдауне, но одолел Морреля
Временный чемпион WBC в полутяжелом весе американец Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) одержал победу в бою против обладателя регулярного титула WBA кубинца Давида Морреля (11-1, 9 КО).
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 февраля, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.
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Бенавидес от начала противостояния действовал первым номером, успешно атаковал, работал по корпусу и прессинговал, часто прижимая оппонента к канатам.
Американский боксер продолжал владеть инициативой, ведя поединок к закономерной победе, а его сопернику приходилось больше действовать на контратаках.
.@benavidez300 punches hurt more when you watch in slow-motion. #BenavidezMorrell pic.twitter.com/hTJhaTXYGA— Premier Boxing Champions (@premierboxing) February 2, 2025
Ближе к концу боя Бенавидес уже начал играть на публику и допустил оплошность.
.@Benavidez300 shows @OsvaryJ he’s got some moves of his own 🕺🔥🤣 #BenavidezMorrell pic.twitter.com/vvhqJefsvN— Premier Boxing Champions (@premierboxing) February 2, 2025
В 11-м раунде американец пропустил правый боковой и оказался в нокдауне. Впрочем, Морреля оштрафовали на один балл за удар после гонга, а Бенавидес в заключительной трехминутке бросился отыграться и исправить ситуацию, что ему успешно удалось.
Как итог, победа Бенавидеса единогласным решением судей со счетом 115-111, 115-111 и 118-109.
Бенавидес отобрал у Морреля пояс WBA Regular, а также имеет статус обязательного претендента по линиям WBC и WBA в полутяжелом весе.
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