iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он легендарный боец": Бенавидес рассказал, кого поддерживает в реванше Усик - Фьюри

Американский боксер назвал своего фаворита повторного поединка украинца и британца.
Сегодня, 12:48
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес высказался о реванше обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

По его словам, он ожидает захватывающего противостояния, в котором ставит на украинского боксера.

Читай также: Прогнозы звезд бокса. Усик или Фьюри - кто победит?

"Я иду за Усиком, но это, вероятно, будет лучший бой в истории супертяжелого веса. Первый поединок получился потрясающим, а Тайсон Фьюри сейчас выглядит чрезвычайно мотивированным.

Тайсон весит 280 фунтов, но при этом не выглядит пушистым. Он кажется сильным. Возможно, дополнительная мускулатура поможет ему в этот раз, но все же я остаюсь верен этому парню - Усику. Он легендарный боец, который знает, как действовать в любой ситуации", - сказал Бенавидес в комментарии YouTube-каналу Sean Zittel.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик дэвид бенавидес

Статьи по теме

Полесье выпустило специальную футболку, посвященную реваншу Усик - Фьюри Полесье выпустило специальную футболку, посвященную реваншу Усик - Фьюри
"Люблю тебя, жадное пузо": Усик записал обращение к Фьюри перед реваншем "Люблю тебя, жадное пузо": Усик записал обращение к Фьюри перед реваншем
Суперлига: Днепр одержал победу над Киев-Баскет в матче лидеров Суперлига: Днепр одержал победу над Киев-Баскет в матче лидеров
"На секунду можно представить": промоутер Усика высказался о трилогии с Фьюри "На секунду можно представить": промоутер Усика высказался о трилогии с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри свешивался в куртке
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри свешивался в куртке

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: две гонки преследования на третьем этапе Кубке мира
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Украина15:20
Суперлига: Днепр одержал победу над Киев-Баскет в матче лидеров
Украина14:58
Полесье выпустило специальную футболку, посвященную реваншу Усик - Фьюри
Бокс14:50
"На секунду можно представить": промоутер Усика высказался о трилогии с Фьюри
Бокс14:18
"Люблю тебя, жадное пузо": Усик записал обращение к Фьюри перед реваншем
Биатлон14:17
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследованияна этапе Кубка мира в Анси
Биатлон14:01
Пидручный ворвался в ТОП-20 гонки преследования в Анси, Йоханнес Бе выиграл золото
Бокс13:45
Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя
Бокс13:36
"Однозначно переедет": Владимир Кличко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Европа13:33
Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко может вернуться в заявку команды
Биатлон13:06
Биатлон-2024/2025: две гонки преследования на третьем этапе Кубке мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK