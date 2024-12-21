"Он легендарный боец": Бенавидес рассказал, кого поддерживает в реванше Усик - Фьюри

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес высказался о реванше обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

По его словам, он ожидает захватывающего противостояния, в котором ставит на украинского боксера.

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"Я иду за Усиком, но это, вероятно, будет лучший бой в истории супертяжелого веса. Первый поединок получился потрясающим, а Тайсон Фьюри сейчас выглядит чрезвычайно мотивированным.

Тайсон весит 280 фунтов, но при этом не выглядит пушистым. Он кажется сильным. Возможно, дополнительная мускулатура поможет ему в этот раз, но все же я остаюсь верен этому парню - Усику. Он легендарный боец, который знает, как действовать в любой ситуации", - сказал Бенавидес в комментарии YouTube-каналу Sean Zittel.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем.

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