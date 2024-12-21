Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем
Украинец сделал хладнокровное заявление.
Объединительный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался про поединок с Тайсоном Фьюри.
Украинский боксер прокомментировал вес британца перед реваншем. Фьюри показал на весах 127,5 кг.
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"Я знаю, что на этот раз все будет по-другому. Я готовился так, как будто мне предстоит встретиться с ходячей крепостью.
Я знаю, что мой соперник будет другим. Но я тоже не буду тем парнем, который был в первом поединке", - приводит слова украинца Boxing News 24/7.
Напомним, Усик и Фьюри устроили десятиминутную битву взглядов перед реваншем.
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