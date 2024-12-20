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Усик вышел на взвешивание с плакатом, призывающим освободить защитников Азовстали

Александр не забывает о войне.
Вчера, 21:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик появился на церемонии взвешивания с Тайсоном Фьюри с особым плакатом.

Легендарный спортсмен напомнил о пленных защитниках Украины, которые защищали завод Азовсталь в Мариуполе.

«Освободите защитников Азовстали», - было написано на плакате, который держал в руках Александр.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки Эвертона сделали прогноз на бой Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.

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