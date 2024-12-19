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Долго и напряженно: Усик и Фьюри устроили десятиминутную битву взглядов перед реваншем

В психологической дуэли никто не хотел уступать.
Сегодня, 19:32
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик 21 декабря встретится в ринге в реванше с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

За два дня до боя будущие соперники провели финальную пресс-конференцию и после мероприятия устроили традиционную битву взглядов.

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Усик и Фьюри сошлись лицом к лицу и не хотели расходиться около десяти минут. Психологическая дуэль проходила спокойно, но в то же время выглядела напряженной.

Спустя некоторое время в нее попытался вмешаться президент WBC Маурисио Сулейман и развести боксеров, но те не поддавались. После соперники приступили к обмену репликами, а представители команд и организаторы начали разводить украинца и британца подальше друг от друга, все же завершив эту затянувшуюся психологическую битву.

Видео битвы взглядов Усик - Фьюри:

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на реванш Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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