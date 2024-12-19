Усик отправил Фьюри поздравление с Рождеством - реакция Тайсона была дикой

Британец даже не стал раскрывать открытку, моментально ее уничтожив.

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик уже вскоре во второй раз встретится в ринге с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

За несколько дней до реванша украинский боксер во время одной из медиактивностей, в которых соперники участвуют перед поединком, решил поздравить своего оппонента с будущим Рождеством, подписав и передав ему открытку.

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"Пусть Бог хранит тебя и твою семью", - написал Усик на подарке.

Тем не менее Фьюри дико отреагировал на такой жест со стороны соперника. Когда ему вручили письмо, он даже не стал его открывать, а сразу разорвал и выбросил, еще и выругался на украинца.

"Большое спасибо, Александр. Я брошу эту открытку прямо в мусорное ведро. Хороший парень, иди к черту. Ты не в моем рождественском списке", - заявил британский боксер.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик рассказал, как завершится его реванш с Фьюри.

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