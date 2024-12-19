Усик рассказал, как завершится его реванш с Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от реванша с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер пообещал, что завершит повторный бой с британцем своей красивой победой.

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"Прежде всего, Фьюри - сложный соперник, отличный боксер, отец, муж. Я очень уважаю Тайсона Фьюри. Лучший ли он боец, с которым я встречался? Думаю, да. Тайсон - большой, у него хорошие навыки, он как змея.

Как завершится наш реванш? Завершится победой "Кролика". Как? Красиво", - сказал Усик в комментарии DAZN Boxing.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Отметим, также Усик рассказал, как плакал в подушку.

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