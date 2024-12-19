"Я много раз хотел сдаться": Усик рассказал, как плакал в подушку

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своей карьере.

По словам украинца, он был близок к тому, чтобы покинуть бокс.

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"Я много раз хотел сдаться и не делать то, что я делаю. Возвращаясь после тяжелой тренировки или тяжелого боя домой, я плакал в подушку: "Как мне тяжело". Потом вставал, смотрел на себя в зеркало и говорил: "Соберись, тряпка. Если ты сейчас сдашься, ты никогда не достигнешь той цели, которую себе ставишь. Продолжай идти".

Я думаю о новых вызовах, постоянно хочу изучить что-то новое. И при этом хочу поблагодарить Господа Бога за то, что дает мне эти возможности. Все, что легко, очень быстро теряется. А все, где тяжело, - это великое", - сказал Усик в интервью DAZN Boxing.

Ранее Майк Тайсон рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри.

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