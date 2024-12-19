Холифилд оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд высказался по поводу реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам именитого спортсмена, украинец может досрочно победить британца, но сделать это будет очень сложно.

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"Усик может нокаутировать Фьюри, если будет наносить последовательные удары. У Тайсона есть рост, размах рук и он хороший боец. Его трудно достать. Но тут все дело в таймнге, комбинациях и в выбрасывании ударов в нужный момент.

По какой-то причине рефери не остановил первый поединок в девятом раунде. Я сейчас не хочу вызвать споры по этому поводу, потому что сам являюсь бойцом", - приводит слова Холифилда Ring Magazine.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Холифилд сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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