Холифилд сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу реванша между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Именитый боксер считает, что украинец вновь победит.
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"Сейчас они могут изменить только мелочи для реванша. Усик - парень, который выбрасывает много ударов. У него более быстрые руки и хорошая реакция. Он боец поменьше, поэтому ему придется некоторое время потерпеть. Как всегда Усик сделает то, что необходимо для победы.
У Тайсона есть рост и преимущество в размахе рук. Его трудно достать. Он хороший боксер. Все дело в тайминге, комбинациях и нанесении ударов в нужный момент.
Мне нравятся оба парня, так что кто победит, тот победит. Все же я выбираю Усика. Думаю, что он снова возьмет бой решением судей", - приводит слова легенды бокса Ring Magazine.
Ранее Майк Тайсон рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри.
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