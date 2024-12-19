Холифилд сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу реванша между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Именитый боксер считает, что украинец вновь победит.

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"Сейчас они могут изменить только мелочи для реванша. Усик - парень, который выбрасывает много ударов. У него более быстрые руки и хорошая реакция. Он боец поменьше, поэтому ему придется некоторое время потерпеть. Как всегда Усик сделает то, что необходимо для победы.

У Тайсона есть рост и преимущество в размахе рук. Его трудно достать. Он хороший боксер. Все дело в тайминге, комбинациях и нанесении ударов в нужный момент.

Мне нравятся оба парня, так что кто победит, тот победит. Все же я выбираю Усика. Думаю, что он снова возьмет бой решением судей", - приводит слова легенды бокса Ring Magazine.

Ранее Майк Тайсон рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри.

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