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Андеркард реванша Усик - Фьюри пополнили новым боем - британцу сменили соперника из-за допинг-скандала

Питер Макгрейл выступит в боксерском шоу, получив другого оппонента.
Сегодня, 16:48
Питер Макгрейл / Getty Images
Питер Макгрейл / Getty Images

Британский представитель второго легчайшего веса Питер Макгрейл (10-1, 6 КО) сохранил место в андеркарде реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Изначально британец должен был драться с соотечественником Деннисом Макканном (16-0-1, 8 КО), но тот за несколько дней до вечера бокса провалил тест на допинг.

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Тем не менее Макгрейлу нашли нового соперника, которым станет еще один британец Рис Эдвардс (16-0, 4 КО).

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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