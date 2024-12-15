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Андеркард реванша Усик - Фьюри претерпел изменений, бой двух британцев отменен из-за допингового скандала

Деннис Макканн провалил тест на запрещенные вещества.
Сегодня, 12:59
Деннис Макканн / Getty Images
Деннис Макканн / Getty Images

Бой двух британцев Денниса Макканна (16-0-1, 8 KO) и Питера Макгрейла (10-1, 6 KO) во втором легчайшем весе, который должен был пройти в андеркарде реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри, не состоится.

Как сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, Макканн провалил тест на допинг перед поединком.

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"Запланированный на следующую субботу бой Макканна не состоится, поскольку соответствующие стороны проводят дальнейшее расследование этого вопроса. Никаких дополнительных комментариев на этот счет пока не будет", - написал Аль-Аш-Шейх в сети X.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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