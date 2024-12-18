Майк Тайсон рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри
Легенда бокса вспомнил события первого боя.
Бывший чемпион Майк Тайсон поделился прогнозом на реванш чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).
По словам легендарного боксера, он будет поддерживать Тайсона.
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"Фьюри мог бы выиграть первый бой, если бы не начал играть слишком рано.
Я хочу, чтобы он выиграл реванш, я хочу, чтобы он был достаточно серьезным", - приводит слова Тайсона Fox Sports Radio.
Ранее Фьюри рассказал, что собирается сделать с Усиком в реванше.
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