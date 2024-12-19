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"Будет проигрывать каждый раунд": Беллью сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Тони уверен, что украинец сменит тактику на бой.
Сегодня, 08:41
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением относительно реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британского эксперта, представитель Украины не оставит шансов своему сопернику.

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"Я не знаю, что будет в реванше, да, я ожидал, что Усик выиграет первый бой, но не в таком стиле. Сомневаюсь, что в реванше Александр станет на переднюю ногу снова и так будет боксировать с Тайсоном, ведь он снова не сможет застать его врасплох.

В реванше Усик начнет боксировать на задней ноге, Тайсон тогда попадет в беду и будет проигрывать каждый раунд. Усик самый сложный соперник в мире. Гнаться за Усиком – это худшее, что ты можешь делать", - приводит слова Тони Boxing Scene.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

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