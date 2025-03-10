НБА: Юта Михайлюка уступила Филадельфии, Оклахома разгромила Денвер

В ночь на понедельник, 10 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли восемь матчей.

Украинец Святослав Михайлюк провел на паркете более 19 минут за которые выполнил две неточные трехочковые попытки. На его счету также перехват и результативная передача, которые он совершил в одной атаке и один подбор. За время пребывания Михайлюка на площадке, Юта пропустила на 29 очков больше, чем набрала - это худший показатель в команде.

Результаты матчей НБА за 9 марта

Оклахома-Сити – Денвер 127:103 (28:29, 33:31, 25:23, 41:20)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 8 подборов), Джейлен Уильямс (26 + 9 подборов + 8 передач), Холмгрен (14 + 8 подборов + 4 блок-шота), Хартенштайн (10 + 11 подборов), Дорт (6) – старт; Джейлин Уильямс (9), Карузо (8), Джо (5), Уоллес (5), Уиггинс (4 + 7 подборов), К. Уильямс (0), Дженг (0).

Денвер: Портер (24 + 15 подборов), Йокич (24 + 13 подборов + 9 передач), К. Браун (19), Дж. Мюррэй (17), Гордон (5) – старт; Пикетт (7), Уэстбрук (4 + 11 подборов), Ннаджи (3), Чанчар (0), Уотсон (0), Джонс (0), Тайсон (0).

Даллас - Финикс 116:125 (24:32, 30:28, 32:37, 30:28)

Даллас: Маршалл (34 + 9 подборов + 10 передач), Томпсон (26), Уильямс (13), Кристи (12), Эдвардс (10) – старт; Экзам (12), Динуидди (4), Калеб Мартин (3), Пауэлл (2).

Финикс: Букер (24 + 6 передач), Дюрэнт (21 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Бил (19 + 6 передач), Ричардс (14 + 9 подборов), Бол (6) – старт; Аллен (17), Пламли (13), О'Нил (6 + 8 подборов), Гиллеспи (3), Джонс (2), Данн (0).

Новый Орлеан – Мемфис 104:107 (27:26, 37:31, 15:32, 25:18)

Новый Орлеан: Мерфи (27), Хоукинс (12), Олиник (12), Альварадо (11 + 11 передач), Мисси (10 + 9 подборов) – старт; Маткович (13 + 11 подборов), Ривс (11), Б. Браун (5), Кэйн (3), Робинсон-Эрл (0).

Мемфис: Морэнт (32 + 6 передач), Бэйн (30 + 9 подборов + 8 передач), Уэллс (9 + 7 подборов), В. Уильямс (7), Иди (6 + 12 подборов) – старт; Пиппен (12), Хафф (8), Кларк (2), Стивенс (1), Джексон (0), Кончар (0).

Филадельфия – Юта 126:122 (27:32, 38:26, 36:25, 25:39)

Филадельфия: Граймс (25 + 6 передач), Эдвардс (11), Убре (6), Драммонд (6), Ябуселе (0) – старт; Уокер (25 + 11 подборов), Батлер (15 + 9 передач), Бона (14 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Даутин (10), Каунсил (8), Риз (6 + 9 подборов).

Юта: Филиповски (25 + 7 подборов), Джузэнг (15 + 7 подборов), Мартин (14 + 7 подборов), Сенсабо (14), Коллиер (13 + 10 передач + 7 потерь) – старт; Джордж (25), Поттер (9), Уильямс (7), Михайлюк (0).

Миннесота – Сан-Антонио 141:124 (37:29, 31:31, 41:34, 32:30)

Миннесота: Эдвардс (25), Гобер (16 + 8 подборов), Макдэниэлс (16 + 7 передач), Рэндл (14 + 7 подборов + 10 передач), Конли (13) – старт; Рид (20 + 7 подборов), Дивинченцо (17), Александер-Уокер (10), Гарза (4), Кларк (3), Майнотт (3), Диллингэм (0), Шэннон (0).

Сан-Антонио: Фокс (22), Барнс (15), Васселл (13), Бийомбо (10), Пол (7 + 7 передач) – старт; Касл (20 + 7 подборов), К. Джонсон (13), Мамукелашвили (8), Сохан (5), Маклафлин (5), Шэмпени (4), Уэсли (2).

Милуоки – Кливленд 100:112 (32:34, 20:28, 25:22, 23:28)

Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 9 подборов), Лиллард (22), Кузма (14), Б. Лопес (7 + 9 подборов), Принс (6) – старт; Роллинз (10), Трент (5), Портер (2), Ливингстон (2), Грин (2), Джексон (0), Симс (0 + 10 подборов), Смит (0).

Кливленд: Струс (17 + 9 подборов), Митчелл (15 + 6 передач), Гарлэнд (13), Э. Мобли (13 + 7 подборов), Аллен (11) – старт; Уэйд (9), Меррилл (9), Джером (9), Хантер (6), Окоро (5), Грин (3), Томпсон (2), Тайсон (0), Портер (0).

Портленд – Детройт 112:119 (28:31, 30:33, 28:33, 26:22)

Портленд: Саймонс (34), Грант (25), Шарп (12), Камара (7), Клинган (3 + 9 подборов) – старт; Хендерсон (15), Уокер (9 + 9 подборов), Рит (5), Бэнтон (2).

Детройт: Каннингем (28 + 8 потерь), Харрис (20 + 9 подборов), Дюрен (18 + 12 подборов), Хардуэй (13 + 7 подборов), Томпсон (5) – старт; Шредер (12), Бизли (10), Стюарт (5 + 5 блок-шотов), Фонтеккьо (5), Холланд (3).

Клипперс – Сакраменто 111:110 OT (20:23, 31:26, 21:26, 25:22, 14:13)

Клипперс: Харден (29 + 9 подборов + 11 передач + 5 потерь), Зубац (22 + 14 подборов), Ленард (17), Батюм (9), Данн (4) – старт; Д. Джонс (17), Богданович (9), Коффи (2), Браун (2).

Сакраменто: Дерозан (31 + 7 подборов + 10 передач), Лавин (30 + 7 подборов), Мюррэй (15), Валанчюнас (9 + 17 подборов + 7 передач), Эллис (8) – старт; Картер (8), Ларэвиа (7), Лайлс (2), Фульц (0).

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