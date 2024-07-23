Гвоздик попытался объяснить поражение от Бенавидеса

Украинец считает, что выглядел лучше других соперников американца, которые были уничтожены.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем поражении единогласным решением судей в бою с Давидом Бенавидесом.

"Нужно было делать лучше и больше. Но, опять же, это получается делать с другими оппонентами. С Бенавидесом это не получилось. Наверное, когда со стороны смотришь, кажется, что нужно было делать то, нужно было делать это. Выходите и сделайте".

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"Все его предыдущие оппоненты - Плант, Андраде этот - это плохие соперники? Они были уничтожены, а со мной почему-то так не получилось. Никто не говорит, что эти парни - никакие или не готовые. Нет, он просто их уничтожил, переехал как каток. Окей, у меня не получилось. Но мне кажется, получилось лучше, чем у этих парней", - сказал Гвоздик в комментарии YouTube-каналу "Два Боковых".

Ранее сообщалось, что Гвоздик вернулся к тренировкам после поражения от Бенавидеса.

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