Гвоздик вернулся к тренировкам после поражения от Бенавидеса

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик опубликовал новый пост в Instagram.

37-летний украинец сообщил, что вернулся к тренировкам.

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"Обратно к рутине", - написал Гвоздик, опубликовав видео с тренировки.

Напомним, что в июне Александр проиграл решением судей Давиду Бенавидесу в бою за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом дивизионе.

Ранее Стивенсон высокомерно высказался о бое с Ломаченко.

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