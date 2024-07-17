Гвоздик вернулся к тренировкам после поражения от Бенавидеса
Украинец показал фрагмент тренировочного занятия.
Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик опубликовал новый пост в Instagram.
37-летний украинец сообщил, что вернулся к тренировкам.
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"Обратно к рутине", - написал Гвоздик, опубликовав видео с тренировки.
Напомним, что в июне Александр проиграл решением судей Давиду Бенавидесу в бою за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом дивизионе.
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