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"Настроен именно на это": Гвоздик высказался о завершении карьеры после поражения от Бенавидеса

Украинский экс-чемпион уверен в том, что будет делать после второй неудачи на профиринге.
Сегодня, 17:44
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик после поражения в бою с Давидом Бенавидесом высказался о вероятности завершения карьеры.

По словам 37-летнего боксера, пока он чувствует в себе силы продолжать выступления.

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"Я чувствую себя отлично, и даже уже сегодня был на легкой тренировке. Думаю, ресурс еще не закончился, но, наверное, так кажется всем боксерам пенсионного возраста.

Есть только один способ это проверить, и пока я настроен именно на это", - сказал Гвоздик в комментарии Luckypunch.net.

Ранее Бенавидес признался, что помешало ему выступить против Гвоздика более уверенно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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