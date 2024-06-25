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Гвоздик объяснил, почему не стал агрессивно действовать против Бенавидеса

Украинец избрал другую стратегию.
Сегодня, 14:24
Александр Гвоздик - Давид Бенавидес / Getty Images
Александр Гвоздик - Давид Бенавидес / Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик объяснил, почему не действовало агрессивно в бою с Дэвидом Бенавидесом.

Напомним, украинец проиграл по единогласному решению судей в бою, где на кону стояло звание временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Гвоздик рассказал, что Бенавидес очень зорошо защищался, потому не было смысла его атаковать, лучше было применить иную тактику.

"Он пропускает удары, но когда он защищается возле канатов, на самом деле очень трудно пробить в цель сильно. Кроме того, я видел, что он пытался подловить меня быстрыми ударами.

Я где-то в середине боя очень неплохо поймал его правым апперкотом, он точно почувствовал это, я попытался развить успех, но произошло то, что я описал. Мне казалось, что контратаками выходит лучше. Но, наверное, лучше бы эти моменты не упускать", - сказал Гвоздик в интервью Luckypunch.

Ранее также менеджер Стивенсона прокомментировал возможный бой против Беринчика.

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