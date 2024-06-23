iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Можно организовать одним щелчком пальцев": Менеджер Стивенсона высказался о бое с Беринчиком

Представитель американского чемпиона озвучил имена желаемых соперников.
Сегодня, 13:45
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Джош Дубин, менеджер чемпиона по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона, рассказал о планах своего подопечного.

По словам представителя американского боксера, его подопечный готов подраться со всеми обладателями титулов в дивизионе Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Денисом Беринчиком.

Читай также: "Очевидно, что меня избегают": Стивенсон резко отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис

"Есть три боя, которые хочет Стивенсон: Ломаченко, "Танк" и Беринчик. Он просил об этих поединках, и Top Rank могли бы организовать бой с Беринчиком прямо сейчас одним щелчком пальцев.

Арум говорит, что для того чтобы провести большой поединок, вам нужен кто-то, кто посадит зрителей на трибуны или к экранам. Шакур - именно такой парень", - приводит слова Дубина Boxing Scene.

Ранее Стивенсон ответил, будет ли Ломаченко проходным соперником для Дэвиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Денис Беринчик Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Стивенсон ответил, будет ли Ломаченко проходным соперником для Дэвиса Стивенсон ответил, будет ли Ломаченко проходным соперником для Дэвиса
"Очевидно, что меня избегают": Стивенсон резко отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис "Очевидно, что меня избегают": Стивенсон резко отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис
Nike отправил Барселоне бракованную новую форму Nike отправил Барселоне бракованную новую форму
Хаас и их бывший титульный спонсор заявили о победе друг над другом в суде Хаас и их бывший титульный спонсор заявили о победе друг над другом в суде
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа16:07
Nike отправил Барселоне бракованную новую форму
Формула 115:20
Хаас и их бывший титульный спонсор заявили о победе друг над другом в суде
Евро-202415:15
"Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией
Европа14:56
Интер определился с ценником на своего лидера
Евро-202414:44
"Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией
Украина14:17
Дорогой новичок Полесья выбыл на долгий срок - журналист
Бокс13:45
"Можно организовать одним щелчком пальцев": Менеджер Стивенсона высказался о бое с Беринчиком
Формула 113:35
Пилот Уильямс стартует с пит-лейн на Гран-при Испании
Европа13:20
Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения Манчестер Сити
Евро-202413:05
Евро-2024: Швейцария сыграет с Германией, Шотландия встретится с Венгрией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK