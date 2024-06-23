"Можно организовать одним щелчком пальцев": Менеджер Стивенсона высказался о бое с Беринчиком

Джош Дубин, менеджер чемпиона по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона, рассказал о планах своего подопечного.

По словам представителя американского боксера, его подопечный готов подраться со всеми обладателями титулов в дивизионе Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Денисом Беринчиком.

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"Есть три боя, которые хочет Стивенсон: Ломаченко, "Танк" и Беринчик. Он просил об этих поединках, и Top Rank могли бы организовать бой с Беринчиком прямо сейчас одним щелчком пальцев.

Арум говорит, что для того чтобы провести большой поединок, вам нужен кто-то, кто посадит зрителей на трибуны или к экранам. Шакур - именно такой парень", - приводит слова Дубина Boxing Scene.

Ранее Стивенсон ответил, будет ли Ломаченко проходным соперником для Дэвиса.

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