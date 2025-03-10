НХЛ: Коламбус разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес выиграл в перестрелку у Вегаса
В ночь на понедельник, 10 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 9 марта
Филадельфия – Нью-Джерси – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 – 11 Глэсс (Люк Хьюз, Ноусен)
0:2 – 25 Хаула (Диллон, Ковачевич)
1:2 – 55 Драйсдейл (Фоерстер, Конекны)
1:3 – 59 Мерсер (Палат, Хаула)
Вашингтон – Сиэтл – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
0:1 – 12 Райт (Ларссон, Бураковски)
1:1 – 21 Фегервары (Макмайкл, Протас)
2:1 – 22 Строум (Карлсон, Сандин)
2:2 – 27 Эберле (Толванен, Стивенсон)
3:2 – 55 Макмайкл (Чикран, Карлсон)
4:2 – 58 Овечкин (Дауд, Уилсон)
Миннесота – Питтсбург – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
0:1 – 35 Малкин (Гризлик, Летанг)
0:2 – 49 Кросби (Ракелль, Карлссон)
1:2 – 54 Хартман (Юханссон, Сперджен)
1:3 – 58 Кросби (Джерри)
Каролина – Виннипег – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
1:0 – 18 Янковски (Морроу)
2:0 – 25 Янковски (Робинсон, Рословик)
3:0 – 42 Станковен (Ахо, Гостисбеер)
3:1 – 57 Иафалло ()
4:1 – 58 Джарвис (Дж.Стаал, Мартинук)
4:2 – 59 Лаури ()
Рейнджерс – Коламбус – 3:7 (1:1, 2:4, 0:2)
0:1 – 5 Дэнфорт (Веренски)
1:1 – 19 Панарин (Трочек, Лафреньер)
1:2 – 23 Фантилли (Воронков)
1:3 – 23 Фантилли (Воронков)
2:3 – 26 Шнайдер (Зибанежад, Трочек)
3:3 – 27 Крайдер (Зибанежад)
3:4 – 37 Оливер (Фаббро, Веренски)
3:5 – 38 Фаббро (ван Римсдайк, Курали)
3:6 – 50 Джонсон (Дженнер, Оливер)
3:7 – 51 Фантилли (Сиверсон, Марченко)
Вегас – Лос-Анджелес – 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)
0:1 – 11 Копитар (Кларк, Эдмундсон)
0:2 – 18 Кларк (Эдмундсон, Кемпе)
0:3 – 21 Байфилд (Лаферрье, Фиала)
1:3 – 25 Руа (Смит, Макнэбб)
2:3 – 29 Гертл (Дорофеев, Корчак)
2:4 – 38 Фогеле (Гавриков, Дано)
2:5 – 44 Мур (Фогеле, Дано)
3:5 – 48 Гертл (Айкел, Стоун)
3:6 – 50 Кемпе (Фиала, Копитар)
4:6 – 51 Саад ()
5:6 – 57 Гертл (Айкел, Стоун)
Анахайм – Айлендерс – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 17 Коланджело (Мактавиш, Готье)
2:0 – 34 Хеллесон (Зеграс, Минтюков)
3:0 – 41 Мактавиш (Карлссон)
4:0 – 48 Коланджело (Лундстрем)
4:1 – 55 Деанджело (Боквист, Цыплаков)
Ванкувер – Даллас – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
0:1 – 25 Харли (Любушкин, Дадонов)
1:1 – 31 Форборт (Манчини, Гарланд)
1:2 – 39 Гранлунд (Дюшен, Сиси)
1:3 – 48 Робертсон (Дюшен)
1:4 – 58 Рантанен (Сиси)
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