Фанаты Ювентуса выступили против клуба во время поражения Аталанте
Болельщики скандировали "Позор вам" и покинули трибуны до финального свистка.
Фанаты Ювентуса остались очень разочарованы результатами клуба.
Напомним, накануне команда Тьяго Мотты разгромно проиграла Аталанте. На домашней арене Ювентус не проигрывал с таким счетом с 1967 года.
Ранее также команда вылетела из Лиги чемпионов от ПСВ и из Кубка Италии, уступив Эмполи.
В первом тайме матча с Аталантой на стадионе раздавался свист и неодобрительный гул, а уже во втором фанаты стали скандировать "Позор вам!" и "Руководство, вы нас взбесили. Уважайте наши цвета!"
Кроме того болельщики стали покидать Альянц Арену задолго до финального свистка.
Ранее также Микель Артета болезненно воспринял вопрос о чемпионской гонке.
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