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Футбол

Фанаты Ювентуса выступили против клуба во время поражения Аталанте

Болельщики скандировали "Позор вам" и покинули трибуны до финального свистка.
Сегодня, 09:45
Опустевшие трибуны на матче Ювентус - Аталанта / Getty Images
Опустевшие трибуны на матче Ювентус - Аталанта / Getty Images

Фанаты Ювентуса остались очень разочарованы результатами клуба.

Напомним, накануне команда Тьяго Мотты разгромно проиграла Аталанте. На домашней арене Ювентус не проигрывал с таким счетом с 1967 года.

Ранее также команда вылетела из Лиги чемпионов от ПСВ и из Кубка Италии, уступив Эмполи.

В первом тайме матча с Аталантой на стадионе раздавался свист и неодобрительный гул, а уже во втором фанаты стали скандировать "Позор вам!" и "Руководство, вы нас взбесили. Уважайте наши цвета!"

Кроме того болельщики стали покидать Альянц Арену задолго до финального свистка.

Ранее также Микель Артета болезненно воспринял вопрос о чемпионской гонке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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