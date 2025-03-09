iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аталанта уничтожила Ювентус на выезде

Джан Пьеро Гасперини приблизил отставку своего ученика в тренерском ремесле.
Вчера, 23:48
Аталанта / Getty Images
Аталанта / Getty Images

"Старая синьора" Тьяго Мотты потерпела болезненное поражение в Турине. Юве пропустил четыре безответных мяча.

Аталанта повела в счете на 29-й минуте. Маккенни в борьбе с Джимсити сыграл рукой в ​​собственной штрафной. К отметке подошел Ретеги и сумел пробить Ди Грегорио.

Еще трижды "Богиня" забила после перерыва. На старте тайма де Рон сыграл на добивании после удара Лукмана. Далее Дзаппакоста точно пробил в дальний угол после передачи Колашинаца. На десерт Лукман реализовал момент после прохода с центра поля.

Благодаря победе Аталанта закрепилась на 3-й строчке (58 очков). Ювентус пока остается четвертым (52 пункта). В понедельник обойти туринцев может римский Лацио (50 баллов).

Статистика матча Ювентус – Аталанта 28-го тура чемпионата Италии

Ювентус – Аталанта – 0:4
Голы: Ретеги, 29 (пенальти), где Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 3.75
Владение мячом: 63 % - 37 %
Удары: 9 - 19
Удары в створ: 2 - 9
Угловые: 2 - 5
Фолы: 12 - 11

Ювентус: Ди Грегорио – Веа (Калулу, 53), Гатти (Кошта, 53), Келли, Камбьязо – Локателли, Тюрам – Йылдиз (Копмейнерс, 46), Маккенни, Гонсалес (Мбангула, 54) – Коло Муани (Д. Влахович, 75)

Аталанта: Карнесекки – Джимсити, Гин, Колашинац (Толой, 83) – Белланова, де Рон, Эдерсон (Пашалыч, 79), Дзаппакоста – Куадрадо (Брешианини, 46), Лукман (Самарджич, 80) – Ретеги (Де Кетеларе, 61)

Предупреждения: Йылдыз – Гин

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус аталанта Серия А

Статьи по теме

Наполи выигрышем над Фиорентиной прервал 5-матчевую серию без побед Наполи выигрышем над Фиорентиной прервал 5-матчевую серию без побед
Интер одержал волевую победу над Монцой Интер одержал волевую победу над Монцой
Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера
Малиновский вернулся после тяжелой травмы, а Дженоа сыграла вничью с Кальяри Малиновский вернулся после тяжелой травмы, а Дженоа сыграла вничью с Кальяри

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Украина завоевала первую медаль в сезоне
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров

Последние новости

НХЛ00:59
42 минуты штрафа на всех: Вашингтон и Сиэтл устроили массовую драку в НХЛ
Европа00:21
Реал выплатил Мбаппе космические подъемные за бесплатный трансфер из ПСЖ
Вчера, 23:48
Европа23:48
Аталанта уничтожила Ювентус на выезде
Формула 123:29
Угрожали убийством: легенда Формулы-1 вынужденно покинул родину
Европа23:01
Яремчук стал одним из худших игроков Олимпиакоса в матче Чемпионата Греции
Киберспорт22:53
NaVi проиграли команде из ОАЭ во втором раунде PGL Wallachia Season 3
Европа22:40
Лунин прокомментировал победу над Райо Вальекано
Легкая атлетика22:24
"Поховайте та вставайте, кайдани порвіте": Магучих после триумфа на Евро-2025 зачитала Шевченко
Теннис22:05
Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Легкая атлетика21:52
Магучих рассказала, почему не стала пытаться побить рекорд чемпионатов Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK