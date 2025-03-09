Аталанта уничтожила Ювентус на выезде

Джан Пьеро Гасперини приблизил отставку своего ученика в тренерском ремесле.

"Старая синьора" Тьяго Мотты потерпела болезненное поражение в Турине. Юве пропустил четыре безответных мяча.

Аталанта повела в счете на 29-й минуте. Маккенни в борьбе с Джимсити сыграл рукой в ​​собственной штрафной. К отметке подошел Ретеги и сумел пробить Ди Грегорио.

Еще трижды "Богиня" забила после перерыва. На старте тайма де Рон сыграл на добивании после удара Лукмана. Далее Дзаппакоста точно пробил в дальний угол после передачи Колашинаца. На десерт Лукман реализовал момент после прохода с центра поля.

Благодаря победе Аталанта закрепилась на 3-й строчке (58 очков). Ювентус пока остается четвертым (52 пункта). В понедельник обойти туринцев может римский Лацио (50 баллов).

Статистика матча Ювентус – Аталанта 28-го тура чемпионата Италии

Ювентус – Аталанта – 0:4

Голы: Ретеги, 29 (пенальти), где Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 3.75

Владение мячом: 63 % - 37 %

Удары: 9 - 19

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 2 - 5

Фолы: 12 - 11

Ювентус: Ди Грегорио – Веа (Калулу, 53), Гатти (Кошта, 53), Келли, Камбьязо – Локателли, Тюрам – Йылдиз (Копмейнерс, 46), Маккенни, Гонсалес (Мбангула, 54) – Коло Муани (Д. Влахович, 75)

Аталанта: Карнесекки – Джимсити, Гин, Колашинац (Толой, 83) – Белланова, де Рон, Эдерсон (Пашалыч, 79), Дзаппакоста – Куадрадо (Брешианини, 46), Лукман (Самарджич, 80) – Ретеги (Де Кетеларе, 61)

Предупреждения: Йылдыз – Гин

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