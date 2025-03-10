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Футбол

Неймар пропустил матч Сантоса из-за повреждения

Бразилец снова не в форме.
Сегодня, 10:13
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Сантоса Неймар снова получил повреждение, пишет Фабрицио Романо.

Накануне Сантос принимал Сан-Паулу, а бразилец впервые пропустил матч своей команды.

Напомним, что Неймар успел провести за бразильский клуб семь матчей, отметившись тремя голами и тремя ассистами. Лишь один раз форвард остался на скамейке запасных.

Однако старые травмы догнали нападающего, матч против Сан-Паулу Неймар пропустил из-за небольшого дискомфорта и недостаточной игровой формы.

Ранее также стало известно, сколько Реал заплатил Килиану Мбаппе.

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