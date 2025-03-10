Неймар пропустил матч Сантоса из-за повреждения
Бразилец снова не в форме.
Нападающий Сантоса Неймар снова получил повреждение, пишет Фабрицио Романо.
Накануне Сантос принимал Сан-Паулу, а бразилец впервые пропустил матч своей команды.
Напомним, что Неймар успел провести за бразильский клуб семь матчей, отметившись тремя голами и тремя ассистами. Лишь один раз форвард остался на скамейке запасных.
Однако старые травмы догнали нападающего, матч против Сан-Паулу Неймар пропустил из-за небольшого дискомфорта и недостаточной игровой формы.
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