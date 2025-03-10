Артета резко отреагировал на вопрос о чемпионской гонке

Главный тренер Арсенала Микель Артета резко отреагировал на вопрос журналиста о чемпионский гонке в АПЛ.

Напомним, накануне лондонцы не сумели обыграть Манчестер Юнайтед и теперь отстают от Ливерпуля на 15 очков.

После поединка специалист отвечал на вопросы журналистов, где признал, команда очень разочарована результатом.

После ряда других вопросов один из журналистов спросил о чемпионской гонке с Ливерпулем, на что испанец поблагодарил представителей прессы и просто ушел.

Ранее также Андрей Лунин прокомментировал матч против Райо.

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