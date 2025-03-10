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Футбол

Реал выплатил Мбаппе космические подъемные за бесплатный трансфер из ПСЖ

Испанская пресса узнала финансовые детали переезда француза на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 00:21
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Килиан Мбаппе при переходе в Реал руководствовался не только карьерными мотивами. Звезда сборной Франции получил серьезный финансовый стимул от "сливочных", сообщает El Nacional.

Форвард получил подписной бонус в размере 117,5 млн евро. Кроме того, Мбаппе сразу получил зарплату за первый сезон. Ориентировочный оклад нападающего – 31,25 млн в евровалюте в год.

Мбаппе перебрался в Испанию летом прошлого года. Его презентация на Сантьяго Бернабеу воспроизвела представление публике Криштиану Роналду. В нынешнем сезоне французский форвард провел 42 матча во всех турнирах, в которых оформил 29 мячей.

Кстати, ранее Реал обыграл Райо Вальекано с голом Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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