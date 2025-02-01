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"Он действительно хороший боксер": Гвоздик сделал прогноз на ближайший бой своего обидчика

Украинец поделился ожиданиями от поединка Бенавидеса против Морреля.
Сегодня, 13:22
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / Getty Images
Давид Бенавидес и Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о бое между его последним соперником временным чемпионом по версии WBC американцем Давидом Бенавидесом и обладателем регулярного титула WBA кубинцем Давидом Моррелем.

По мнению украинского боксера, победу в этом противостоянии должен одержать его обидчик.

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"Я предсказываю победу Бенавидеса решением судей, но в сложном поединке. Я дрался с ним, я знаю, что он будет делать. Думаю, что Моррель добьется успеха в первых раундах, но затем Бенавидес начнет брать верх. Бенавидес победит единогласным решением судей.

Бенавидес - очень хороший боец. Я был на ринге со многими бойцами - сильными и разными. Не сказал бы, что Бенавидес меня чем-то поразил, потому что в прошлом я спарринговал с ним. Я знал, чего ждать. Но я могу подтвердить, что он действительно хороший боксер", - приводит слова Гвоздика BoxingScene.

Бой Бенавидес - Моррель состоится 1 февраля в Лас-Вегасе, США.

Напомним, что в своем предыдущем поединке в июне 2024 года Бенавидес одержал победу над Гвоздиком единогласным решением судей, завоевав вакантный титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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