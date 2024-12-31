Гвоздик выбрал двух соперников для Усика

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением по поводу Александра Усика.

По словам спортсмена, украинец мог бы провести поединок с Мартином Баколе или сменить весовую категорию.

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"Мне было бы интересно посмотреть его бой против Мартина Баколе. Но Саша уже все всем доказал, победив всех топов. Я слышал, что Усик планирует спуститься в крузервейт.

Его команда хочет сделать бой с Опетаей после его поединка с Рамиресом, чтобы снова объединить все титулы в первом тяжелом весе. Это тоже было бы интересно посмотреть", - сказал Гвоздик сайту sport-express.ua.

Ранее Гвоздик прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры Ломаченко.

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