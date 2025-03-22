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Умер легендарный чемпион мира Джордж Форман

Американец является обладателем рекорда, который может обновить Владимир Кличко.
Сегодня, 08:49       Автор: Василий Войтюк
Джордж Форман / Getty Images
Джордж Форман / Getty Images

В возрасте 76 лет умер двукратный чемпион в сверхтяжелом весе Джордж Форман (76-5, 68 КО). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на семью.

В 1968 году Форман выиграл олимпийское золото.

В январе 1973 года Форман победил Джо Фрейзера и стал чемпионом мира в тяжелом весе. В следующем году американец потерял свой титул, проиграв Мохаммеду Али.

В 1977 году Форман ушел на пенсию и стал священником. Через десять лет Джордж вернулся на ринг. 

В возрасте 45 лет Джордж одолел Майкла Мурера, став самым старшим чемпионом в супертяжелом весе в истории. Именно этот рекорд может побить украинец Владимир Кличко, который может возобновить карьеру.

Форман окончательно ушел из спорта в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Усик остается лидером рейтинга P4P от The Ring, в топ-10 поднялся новичок.

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