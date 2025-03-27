"Может стать концом его жизни": экс-чемпион мира посоветовал Полу не драться с Джошуа
Бывший обладатель чемпионских поясов в среднем весе Карл Фроч раскритиковал американца Джейка Пола. Британский спортсмен убежден, что тому изрядно достанется от Энтони Джошуа.
"Игра, бл**ь, окончена. Я думаю, что Эй Джей слишком большой, и он выбрасывает хороший прямой удар правой.
И если он попадет этой большой правой рукой в подбородок Фейка Пола, это может стать концом его жизни, если он не будет невероятно осторожным", – заявил Фроч SecondsOut.
Ранее Пол дерзко вызвал Джошуа на поединок. Американский блогер усомнился в боксерских навыках британца. В ответ промоутер экс-чемпиона Эдди Хирн посоветовал шоумену сперва оформить страхование.
К слову, британец Кларк получил тюремный срок после бегов.
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