"Может стать концом его жизни": экс-чемпион мира посоветовал Полу не драться с Джошуа

Американский блогер слишком далеко зашел с собственными целями в мире бокса.

Бывший обладатель чемпионских поясов в среднем весе Карл Фроч раскритиковал американца Джейка Пола. Британский спортсмен убежден, что тому изрядно достанется от Энтони Джошуа.

"Игра, бл**ь, окончена. Я думаю, что Эй Джей слишком большой, и он выбрасывает хороший прямой удар правой.

И если он попадет этой большой правой рукой в ​​подбородок Фейка Пола, это может стать концом его жизни, если он не будет невероятно осторожным", – заявил Фроч SecondsOut.

Ранее Пол дерзко вызвал Джошуа на поединок. Американский блогер усомнился в боксерских навыках британца. В ответ промоутер экс-чемпиона Эдди Хирн посоветовал шоумену сперва оформить страхование.

К слову, британец Кларк получил тюремный срок после бегов.

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