Арум назвал причину, почему Ломаченко завершил карьеру

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко высказался о решении украинца завершить карьеру.

По словам функционера, Ломаченко имеет проблемы со спиной, из-за чего он повесил перчатки на гвоздь.

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"Ломаченко - настоящий и серьезный спортсмен. Его беспокоила спина. Они пытались решить эту проблему, но не смогли, поэтому он решил завершить карьеру. Дело в том, что Ломаченко не был заинтересован в продолжении карьеры, если не мог показать лучшую версию себя.

Я уважаю это решение. Я уважаю Ломаченко и его отца. Я бы хотел, чтобы все бойцы были такими, как Василий", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что Хэйни иронично отреагировал на завершение карьеры Ломаченко.

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