iSport.ua
Русский Українська

"2026 год станет последним": Промоутер рассказал, сколько еще боев осталось провести Джошуа

Представитель британца поразмышлял о завершающем этапе карьеры подопечного.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем своего клиента.

По словам представителя британского боксера, его подопечный может провести еще три боя, а следующий год может стать последним в его карьере. При этом функционер не теряет надежды организовать Эй Джею поединок с Тайсоном Фьюри.

Читай также: Промоутер Джошуа ведет переговоры с Турки о сделке на два боя

"К тому времени, как Эй Джей вернется в ринг, пройдет чуть больше года от последнего боя. Он будет возвращаться после операции.

Я не думаю, что Тайсон Фьюри будет готов к поединку к тому времени. Считаю, что это будет кто-то, кто подготовит его к действительно большому бою в 2026 году.

Вероятно, 2026 год станет для него последним в боксе. Если задуматься о выходе на пенсию, то, вероятно, ему осталось провести еще три боя.

Если бы я советовал Эй Джею, то сказал бы: "Мы вернемся в этом году, у нас есть два боя с Тайсоном Фьюри. Что еще нам остается делать?" Возможно, подраться с Даниэлем Дюбуа. Но как только Эй Джей подерется с Тайсоном Фьюри, он сделает уже все.

Правильным выдается то, чтобы вернуться в этом году, дважды сразиться с Тайсоном Фьюри в следующем году, а затем уйти в закат", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Ранее промоутер Джошуа назвал срок, не раньше которого тот сможет вернуться в ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

Статьи по теме

Промоутер Джошуа ведет переговоры с Турки о сделке на два боя Промоутер Джошуа ведет переговоры с Турки о сделке на два боя
"Хочу быть промоутером до конца его карьеры": Хирн желает продлить сотрудничество с Шакуром "Хочу быть промоутером до конца его карьеры": Хирн желает продлить сотрудничество с Шакуром
Промоутер посоветовал Хэйни и Гарсии не спешить с реваншем Промоутер посоветовал Хэйни и Гарсии не спешить с реваншем
Формула-1 отказалась от проведения общей презентации в следующем сезоне Формула-1 отказалась от проведения общей презентации в следующем сезоне

Видео

Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча
Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

Формула 117:40
Формула-1 отказалась от проведения общей презентации в следующем сезоне
Украина17:36
"Приятно было увидеть много украинцев": Зинченко подвел итог турниру в Канаде
Киберспорт17:12
NaVi сыграют с росиянами в полуфинале квалификации Esports World Cup 2025
Европа16:59
Некогда один из самых перспективных вратарей мира может оказаться в Милане
Бокс16:55
"2026 год станет последним": Промоутер рассказал, сколько еще боев осталось провести Джошуа
Европа16:34
Немецкий топ-клуб определился с возможной заменой своему лидеру
Европа15:59
Шахтер хочет приобрести лидера турецкого клуба
Европа15:34
Тренер сборной Португалии: Роналду серьезно влияет на молодежь собственным примером
Европа14:49
Президент португальского гранда высказался о конфликте с лидером
Европа14:04
Ребров: Украина была лучше Канады по большинству важных компонентов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK