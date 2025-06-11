"2026 год станет последним": Промоутер рассказал, сколько еще боев осталось провести Джошуа

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем своего клиента.

По словам представителя британского боксера, его подопечный может провести еще три боя, а следующий год может стать последним в его карьере. При этом функционер не теряет надежды организовать Эй Джею поединок с Тайсоном Фьюри.

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"К тому времени, как Эй Джей вернется в ринг, пройдет чуть больше года от последнего боя. Он будет возвращаться после операции.

Я не думаю, что Тайсон Фьюри будет готов к поединку к тому времени. Считаю, что это будет кто-то, кто подготовит его к действительно большому бою в 2026 году.

Вероятно, 2026 год станет для него последним в боксе. Если задуматься о выходе на пенсию, то, вероятно, ему осталось провести еще три боя.

Если бы я советовал Эй Джею, то сказал бы: "Мы вернемся в этом году, у нас есть два боя с Тайсоном Фьюри. Что еще нам остается делать?" Возможно, подраться с Даниэлем Дюбуа. Но как только Эй Джей подерется с Тайсоном Фьюри, он сделает уже все.

Правильным выдается то, чтобы вернуться в этом году, дважды сразиться с Тайсоном Фьюри в следующем году, а затем уйти в закат", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Ранее промоутер Джошуа назвал срок, не раньше которого тот сможет вернуться в ринг.

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