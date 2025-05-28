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Промоутер Джошуа ведет переговоры с Турки о сделке на два боя

Британский экс-чемпион собирается вернуться в ринг в конце этого года.
Вчера, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что ведет переговоры с Турки Аль аш-Шейхом по поводу двух поединков для своего клиента в рамках Riyadh Season.

По словам представителя британского боксера, возвращение его подопечного в ринг после травмы и операции планируется на конец этого года.

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"Мы обсуждаем сделку на два боя с Riyadh Season. Мы об этом говорили с Турки Аль аш-Шейхом, когда встречались в вечер поединка Канело. Это действительно наш план. Мы хотим боксировать в этом году, в октябре, ноябре, декабре.

Посмотрим, что будет в бою Усик - Дюбуа, посмотрим, что будет с Фьюри. Если мы не будем драться с этими парнями, мы будем драться с кем-то другим, а затем, возможно, последуем за кем-то из этих парней в следующем году.

Диллиан Уайт и Джаред Андерсон? Эти два парня обсуждались, но пока ничего конкретного", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее промоутер назвал условие для боя Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Турки Аль аш-Шейх

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