Промоутер Джошуа рассказал, когда британец вернется на ринг

Эдди Хирн рассказал о сроках восстановления Энтони Джошуа после травмы на локте.

Промоутер сообщил, что британец уже перенес операцию на локте.

"Джошуа сделали операцию, которая прошла очень успешно. Сейчас он просто восстанавливается. Я думаю, что примерно через шесть недель он снова сможет нормально бить, и это предполагает бой в сентябре, октябре или ноябре.

Это дает нам шанс посмотреть, что произойдет в реванше Дюбуа против Усика. Это дает нам шанс посмотреть, вернется ли когда-то мистер Фьюри, и, возможно, что-то еще. Но он определенно будет драться в этом году и с нетерпением этого ждет", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Свой предыдущий поединок Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) провел 21 сентября 2024 года. Тогда британец уступил своему соотечественнику Даниэлю Дюбуа (22-2, 21 КО), проиграв в пятом раунде нокаутом.

Отметим, что промоутер назвал условие для боя Джошуа - Уайлдер.

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