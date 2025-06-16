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"Я дам ему шанс": Новицкий рассказал делати боя с Сиренко

Украинские боксеры сойдутся в ринге в андеркарде Усик - Дюбуа.
Сегодня, 21:15       Автор: Митя Шитко
Андрей Новицкий / Instagram
Андрей Новицкий / Instagram

Украинский представитель супертяжелого веса Андрей Новицкий (15-0, 11 КО) прокомментировал предстоящий поединок против соотечественника Владислава Сиренко (22-0, 19 КО).

Новицкий заявил, что его команда предложила бой для Сиренко.

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"Давайте честно: этот бой он получил только потому, что я дал ему шанс. Мы предложили ему поединок три недели назад - он отказался. Через две недели у нас был другой соперник, но и тот снялся. И вдруг - сюрприз: Сиренко согласился. Принял бой - отвечай за него.

Я в профи всего два года, но я здесь не просто так. Я не боюсь никого, иду вперед, и каждый, кто станет на моем пути - это просто следующая ступенька. Так что приготовьтесь. Возьмите попкорн и не моргайте - зрелище будет жестким", - заявил Новицкий для RUTHLESS FIGHTERS.

Бой между украинскими тяжеловесами состоится 19 июля в андеркарде реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Новицкий свой последний бой провел в мае этого года, нокаутировав в первом раунде перуанца Давида Зегарру. Сиренко в предыдущем поединке в октябре 2024 года одержал досрочную победу в четвертом раунде над американцем Брэндоном Кармаком.

Напомним, ранее было анонсировано, что в андеркарде Усик - Дюбуа 2 состоится бой еще одного украинца Даниэля Лапина, который встретится в ринге с британцем Льюисом Эдмондсоном.

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