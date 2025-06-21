"Ты ничего не сможешь с этим поделать": Канело и Кроуфорд устроили перепалку

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) и абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) проведут поединок.

Боксеры во время пресс-конференции устроили перепалку.

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Канело: "Он меня не побьет. Не беспокойтесь об этом. Я думаю, что этот бой точно войдет в историю бокса".

Кроуфорд: "Конечно же, пояса уедут со мной. Они отправятся домой со мной".

Канело: "Ты можешь это представлять, но будет сложно забрать их к тебе домой".

Кроуфорд: "Я заберу их, и в ночь боя, ты ничего не сможешь с этим поделать. Я тебе обещаю".

Канело: "Я знаю, что Турки в твоем углу, но это будет очень сложно. Он будет очень злиться в тот день".

Кроуфорд: "Увидимся. Ты видишь, что я отличаюсь от всех остальных".

Канело: "Да, увидимся. Ты ничем не отличаешься. Совсем ничем".

Поединок состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее сообщалось, что Альварес и Кроуфорд устроили битву взглядов во время встречи в Эр-Рияде.

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