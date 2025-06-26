"Обращаются, когда есть проблема": Уоррен рассказал о тренировочном лагере Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), рассказал о подготовке британца к бою против чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам промоутера, у его клиента на данный момент нет проблем в тренировочном лагере.

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"С Дюбуа все хорошо. Я не вмешиваюсь в их работу и всегда считаю: если от них нет новостей, значит, все хорошо.

Они обращаются ко мне только тогда, когда есть проблема. Поэтому пока отсутствие новостей является хорошей новостью.

Я постоянно общаюсь с Доном и знаю, что происходит — и для меня этого достаточно", - приводит слова Уоррена The Ring.

Ранее Дюбуа рассказал, что изменится в реванше с Усиком.

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