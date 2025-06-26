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"На их страну падают бомбы": Уоррен высказался о разрыве Усика с промоутером

Промоутер назвал главного человека в команде Александра.
Сегодня, 13:40       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), поделился мыслями о прекращении сотрудничества чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с промоутером Александром Красюком.

По словам Уоррена, изменения в команде никак не повлияют на украинца и его подготовку к бою с Дюбуа.

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"Это ничего не значит. Я не вижу, чтобы это как-то повлияло на Усика в этом бою.

В лагере главную роль играет тренер Сергей Лапин, поэтому не думаю, что это как-то повлияет на ежедневную подготовку. Его тренировочный лагерь вообще не зависит от Александра Красюка, поэтому, как по мне, все пойдет по плану.

Соглашение об этом бою уже заключено, поэтому и здесь волноваться не о чем. Он был его промоутером, но когда в последний раз действительно его продвигал? Они уже давно боксируют на чужих шоу. Красюк уже много лет не продвигает его как главный промоутер.

Не думаю, что эта новость как-то повлияет на бой. Ему 37 лет, он не какой-то дурак. Усик — умный человек, и учитывая то, с чем им приходится иметь дело — когда на их страну падают бомбы — я думаю, что этот разрыв с промоутером — это вообще мелочь", - приводит слова Уоррена The Ring.

Реванш Усика и Дюбуа пройдет 19 июля.

Напомним, что директор команды Усика высказался о прекращении сотрудничества с Красюком.

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