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"Будет нелегко": Пакьяо оценил супербой Кроуфорд - Альварес

Мэнни выделил основные моменты поединка.
Сегодня, 22:15       Автор: Митя Шитко
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) поделился мыслями о бое между обладателем титула WBA в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и абсолютом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

По словам легендарного боксера, американцу будет сложно, ведь он сменит весовую категорию ради этого поединка.

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"Кроуфорду будет нелегко. Канело имеет большое преимущество, но Теренсу нужно хорошо управлять своим телом, скоростью и силой, потому что он переходит в весовую категорию другого уровня.

Знаете, готовясь к таким соперникам, важна не только скорость, но и техника, которую вы можете использовать в бою. Надо быть уверенным в своем ежедневном тренировочном распорядке, убедиться, что все техники, стратегии, комбинации соответствуют стилю твоего соперника", - приводит слова Мэнни Seconds Out.

Бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Напомним, Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя.

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Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

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