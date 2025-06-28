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Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Соперники устроили традиционную дуэль взглядов.
Сегодня, 10:35       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

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Промо-тур будущего противостояния мексиканский и американский боксеры завершили накануне пресс-конференцией в Лас-Вегасе, в ходе которой устроили традиционную битву взглядов.

Психологическая дуэль соперников в этот раз вышла напряженной, но без лишних эмоций, как предыдущая.

Ранее сообщалось, что на кону боя Канело и Кроуфорда будет стоять пояс стоимостью 188 тысяч долларов.

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Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

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