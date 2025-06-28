Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).
Бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.
Читай также: Альварес назвал главную ценность боя против Кроуфорда
Промо-тур будущего противостояния мексиканский и американский боксеры завершили накануне пресс-конференцией в Лас-Вегасе, в ходе которой устроили традиционную битву взглядов.
Психологическая дуэль соперников в этот раз вышла напряженной, но без лишних эмоций, как предыдущая.
The super fight between Canelo Alvarez and Terence Crawford can't come soon enough 🤩#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/qcKPfVgFKe— Ring Magazine (@ringmagazine) June 28, 2025
Can't wait for this mega fight in Vegas 🍿#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/gU3Rys4WA7— Ring Magazine (@ringmagazine) June 27, 2025
Ранее сообщалось, что на кону боя Канело и Кроуфорда будет стоять пояс стоимостью 188 тысяч долларов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!