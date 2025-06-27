Альварес назвал главную ценность боя против Кроуфорда

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) высказался о бое против чемпиона WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Боксер заявил, что американец является одним из лучших боксеров, так что по этой причине он отказался от поединка против чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса (30-0, 24 КО).

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"Посмотрите сами на карьеру Кроуфорда и на карьеру Бенавидеса. Кроуфорд — абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях. У него в активе множество чемпионских боев.

Вот с чем он подойдет к поединку. Вот, что он принесет в этот бой. Вот как он вносит вклад в этот бой. Поэтому поединок с ним и имеет ценность для моей истории, для моей карьеры. Вот и все", - приводит слова Альвареса Ring Magazine.

Бой между Альваресом и Кроуфордом пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе, США.

Ранее Теренс оценил значимость поединка с Альваресом.

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