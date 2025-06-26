iSport.ua
Русский Українська

"Луч света для своего народа": внук Мохаммеда Али сравнил Усика со своим дедушкой

Бьяджо Али Волш назвал Александра легендой бокса.
Сегодня, 08:40       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бьяджо Али Волш, внук Мохаммеда Али, считает, что чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что украинский боксер является легендой.

Родственник Али отметил достижения Усика.

"Александр - очень талантливый супертяжеловес. Мой дедушка тоже был ростом 190 см. Боксеры в супертяжелом весе сейчас имеют рост от 195 до 205 см. Поэтому, учитывая, что он делает все это с невыгодным ростом, я бы точно считал его легендой".

Али Волш также сравнил политическое значение обоих бойцов для их стран.

"Учитывая то, что происходит в Украине, Усик выходит на первый план и становится лучом света для своего народа. Очевидно, что в то время имелись другие обстоятельства и вызовы для страны. Но по-своему, я думаю, он делает что-то очень похожее", - приводит слова внука легендарного боксера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик готовится к бою против Дюбуа с тремя спарринг-партнерами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ястремская сыграет в четвертьфинале Истборна Ястремская сыграет в четвертьфинале Истборна
Украинский вратарь подписал контракт с шотландским клубом Украинский вратарь подписал контракт с шотландским клубом
Финикс выменял опытного центра, а Оклахома лишилась пика: все обмены в ночь драфта Финикс выменял опытного центра, а Оклахома лишилась пика: все обмены в ночь драфта
"Разница огромная": Дюбуа рассказал, что изменится в реванше с Усиком "Разница огромная": Дюбуа рассказал, что изменится в реванше с Усиком

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Теннис10:10
Ястремская сыграет в четвертьфинале Истборна
Европа09:52
Украинский вратарь подписал контракт с шотландским клубом
НБА09:50
Финикс выменял опытного центра, а Оклахома лишилась пика: все обмены в ночь драфта
Бокс09:25
"Разница огромная": Дюбуа рассказал, что изменится в реванше с Усиком
Другие страны08:55
Клубный чемпионат мира-2025: Интер и Монтеррей вышли в 1/8 финала, Ривер Плейт покинул турнир
Бокс08:40
"Луч света для своего народа": внук Мохаммеда Али сравнил Усика со своим дедушкой
Европа08:10
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
Бокс07:52
Уайлдер прекратил сотрудничество со своим тренером перед боем
Другие страны07:28
Интер в матче с двумя удалениями обыграл Ривер Плейт, разгромная победы Монтеррея
НБА05:00
Драфт НБА: в ТОП-5 без сюрпризов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK