"Луч света для своего народа": внук Мохаммеда Али сравнил Усика со своим дедушкой

Бьяджо Али Волш, внук Мохаммеда Али, считает, что чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что украинский боксер является легендой.

Родственник Али отметил достижения Усика.

"Александр - очень талантливый супертяжеловес. Мой дедушка тоже был ростом 190 см. Боксеры в супертяжелом весе сейчас имеют рост от 195 до 205 см. Поэтому, учитывая, что он делает все это с невыгодным ростом, я бы точно считал его легендой".

Али Волш также сравнил политическое значение обоих бойцов для их стран.

"Учитывая то, что происходит в Украине, Усик выходит на первый план и становится лучом света для своего народа. Очевидно, что в то время имелись другие обстоятельства и вызовы для страны. Но по-своему, я думаю, он делает что-то очень похожее", - приводит слова внука легендарного боксера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик готовится к бою против Дюбуа с тремя спарринг-партнерами.

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