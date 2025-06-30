"Мы все видели, что его можно побить": Сиренко сделал прогноз на бой Альварес - Кроуфорд

Боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) сделал прогноз на бой абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

Украинский боксер считает, что мексиканец является небольшим фаворитом поединка.

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"Уровень Кроуфорда очень высокий. Здесь, наверное, всё же больше склоняюсь в пользу Канело, но не исключаю любого исхода в этом бою. Даже досрочной победы кого-то из них, в том числе и Кроуфорда. Для меня это очень интересный бой.

Это настолько сложный бой для меня в принципе, чтобы предугадывать и как-то обрисовывать его итог. Но мы все видели, что Канело тоже могут побить…

Возможно, Канело сможет что-то поменять в своей стратегии, в своей работе. Он достаточно талантливый. Я видел, как он может работать и в левше, и в правше. Да, он бьёт немного. Но, может быть, за счёт веса он будет намного быстрее и подвижнее. Возможно, на этом сможет как-то переиграть", - приводит слова Сиренко vRINGe.

Напомним, что бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее Альварес рассказал, почему толкнул Кроуфорда во время битвы взглядов.

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