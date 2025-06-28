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Альварес рассказал, почему толкнул Кроуфорда во время битвы взглядов

Канело предполагает, что соперника попросили его спровоцировать.
Сегодня, 12:34       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес объяснил, почему толкнул своего соперника Теренса Кроуфорда во время их недавней дуэли взглядов в Нью-Йорке.

Мексиканский боксер считает, что организатор их поединка глава Генерального управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх специально попросил его оппонента сделать что-то, чтобы его спровоцировать.

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"Он пытался меня оттеснить. Я всегда стараюсь уважать своего противника. Я думаю, он не хотел этого делать. Считаю, что Турки Аль аш-Шейх сказал ему, что ему нужно что-то сделать, и он это сделал.

Раньше я уважал его слова, когда он говорил, что не позволит никому говорить ему, что нужно делать. Но он это сделал. Вы же меня знаете - я уважаю всех, но если вы будете донимать меня, все будет по-другому", - сказал Альварес во время пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Напомним, что бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее Кроуфорд пообещал наказать Альвареса за толчок во время дуэли взглядов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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